Si muove il calciomercato dell’Inter, con Conte pronto a dire addio dopo l’eliminazione dalla Cahmpions: la dirigenza pensa al sostituto.

Sono ore calde per il calciomercato Inter, con Antonio Conte pronto ad abbandonare la nave. Il feeling tra allenatore, dirigenza e tifosi non è mai scattato, con i supporter nerazzurri che imputano al mister una grande testardaggine, specialmente nell’uso di Christian Eriksen, che nonostante i pochi minuti in campo è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi. Il sacrificio dei 12 milioni all’anno è stato digerito solamente a patto dei risultati ottenuti.

In due anni, però, Conte per ora ha ottenuto solamente un secondo posto in campionato. Infatti per la seconda stagione consecutiva i nerazzurri non sono riusciti a raggiungere gli ottavi di Champions League, una delusione troppo grande per tifosi e dirigenza che adesso sono pronti ad accompagnare alla porta il tecnico salentino. Andiamo quindi a vedere quali saranno i papabili sostituti per la panchina interista.

Calciomercato Inter, Conte va via: Simone Inzaghi l’obiettivo numero uno

Sono tanti i nomi che si susseguono per la panchina interista, l’indiziato numero uno però secondo Il Messaggero è Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio è ambitissimo e se Pirlo dovesse fallire ci sarebbe anche la concorrenza della Juventus. Però Simone Inzaghi è un pupillo di Ighli Tare pronto a far di tutto pur di trattenere il mister nella Capitale.

Lazio e Inzaghi, così, sono pronti a lavorare per il rinnovo, con l’allenatore piacentino che sarebbe sia contento di rimanere tra le fila biancocelesti che iniziare una nuova avventura per società ambiziose. Così Simone Inzaghi è uno dei nomi più caldi che sicuramente scatenerà le voci di mercato la prossima estate, l’Inter è pronta a bussare alla porta, per strappare il mister sia ai biancocelesti che ai rivali della Juventus.