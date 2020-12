Barbara D’Urso ha mentito: smascherata in diretta tv da ‘Striscia la Notizia’ nel corso di una delle ultime puntate del noto programma. Ecco quanto accaduto proprio in queste ultime ore.

Barbara D’Urso finisce ancora una volta sotto i riflettori, ma non per il suo fascino inconfondibile e per la sua incredibile bellezza. La nota conduttrice televisiva, infatti, aveva recentemente dichiarato di non mangiare carne in una delle ultimissime puntate di ‘Pomeriggio Cinque‘, ma ‘Striscia la Notizia‘ ha fatto emergere la contraddizione. In un recentissimo video pubblicato sulla propria pagina Instagram, si vede appunto la splendida napoletana preparare degli involtini di pollo per cena.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Valerio Staffelli investito da un taxi: come sta adesso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso ha mentito: smascherata in diretta tv

Nel Video in questione, si vede la D’Urso assaggiare del vino bianco e preparare degli involtini di pollo ripieni di prosciutto e provola. La piccolissima ‘bugia’ non è passata inosservata e, proprio in queste ore, sul web si stanno scatenando i commenti e le critiche all’indirizzo della famosissima conduttrice tv. Ecco il Video di cui parliamo:

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez e Antonino, serata da dimenticare: chiama i carabinieri

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, la gonna è completamente trasparente: che show! – FOTO