Pericoloso incidente a Milano per un amatissimo personaggio televisivo. Mentre stava realizzando un servizio è stato investito

Questa volta lo scoop poteva costargli caro, anche se alla fine ha tirato un sospiro di sollievo. Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia, è stato investito da un taxi in pieno centro a Milano mentre stava realizzando una delle sue celebri intervste per la consegna di un Tapiro d’Oro.

L’incidente in una zona centrale di Milano, vicino a via Torino. Staffelli sarebbe stato investito mentre stava cercando di consegnare il ‘Tapiro d’Oro’ a Roberto Bolle, che era seduto sul taxi.

Come ha fatto sapere la redazione di ‘Striscia la Notizia’ la consegna del Tapiro a Bolle aveva un senso preciso. Nella prima multimediale della ‘Scala’ il balletto trasmesso su Rai 1 era stato indicato come inedito. In realtà sarebbe il montaggio di unì’altra esibizione registrata a New York.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Reggio Emilia, 12enne muore investito: la tragedia

Staffelli investito in centro a Milano, le condizioni dell’inviato di ‘Striscia’

Staffelli quindi ha aspettato Bolle fuori dagli studi Rai e ha cercato di avere ujna spiegazione. Il noto ballerino piemontese però ha rifiutato di commentare e si è rifugiato sul taxi per farsi portare a casa. Ma l’inseguimento è durato fin sotto la sua abitazione., con il tentativo di farsi rilasciare almeno una dichiarazione.

Lì il taxi perdivincolarsi avrebbe investito Staffelli che però non ha riportato traumi gravi. D opo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, è stato portato in codice verde all’ospedale Gaetano Pini. Poi è anche arrivata anche una pattuglia della polizia per accertare la dinamica dei fatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Staffelli (@valerio_staffelli)

L’intero servizio sarà trasmesso soltanto nei prossimi giorni dal tg satirico di Canale 5 e così potremo capire meglio cosa sia successo.