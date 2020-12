Napoli, fulmine al ciel sereno: Hysaj e Rrahmani tornano positivi al Covid-19 dopo essere guariti a inizio mese. Ecco l’annuncio a sorpresa del club partenopeo.

Clamoroso in casa Napoli: i tamponi di Elseid Hysaj e Amin Rrahmani, due giocatori precedentemente positivi al Covid-19 e poi guariti, sono risultati di nuovo positivi. E’ stato la stessa società partenopea a dare la notizia attraverso i propri canali social. I due, rientrati ormai da un po’ a Castel Volturno per lavorare col gruppo, erano attesi tra i convocati per il match decisivo di stasera in Europa League contro la Real Sociedad.

Napoli, Hysaj e Rrahmani di nuovo positivi al Covid-19

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone”, spiega il club di Aurelio De Laurentiis. I due, quindi, sono costretti a rintanarsi e ripetere l’inter già vissuto nelle scorse settimane.

Ora bisognerà capire due cose: in primis come sia stato possibile un ritorno dell’infezione o, ancora peggio, l’averla contratta nuovamente. C’è nel frattempo chi pensa che sia una falsa positività, come già accaduto in precedenza nel mondo del calcio e non solo, e chi punta il dito invece contro l’attendibilità dei tamponi. L’altro punto, tuttavia, è comprendere se i due atleti hanno a questo punto contagiato altri compagni di squadra qualora l’insidia si rivelasse reale.