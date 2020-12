Sarebbe dovuta essere una serata romantica con la sua dolce metà, ma alla fine la bellissima show girl è stata costretta a chiamare i carabinieri.

Belen Rodriguez e il suo fidanzato Antonino Spinalbese, che di professione fa l’hair stylist, hanno vissuto una serata da dimenticare. I due stavano passeggiando per le strade di Roma quando, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, i paparazzi hanno iniziato a seguire la coppia.

Belen è stata infastidita al massimo dai fotografi che hanno trasformato la sua passeggiata romantica con la sua dolce metà, in una serata da incubo. La showgirl argentina è stata costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Belen Rodriguez è abituata ormai ad essere seguita dai paparazzi, ma questa volta i fotografi hanno esagerato. La showgirl era seduta ad un bar con il suo fidanzato, Antonino Spinalbese, e i paparazzi hanno iniziato a scattare delle foto, le stesse che sono state pubblicate sul settimanale Oggi.

La conduttrice argentina, infastidita dalla loro presenza ha approfittato del passaggio di tre agenti in servizio per rincorrerli e chiedere loro di supportarla, perché potesse prendere il caffè in pace senza il rischio di essere ripresa.