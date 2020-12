Lapo Elkann beccato dalla polizia, rischierebbe il carcere: accusa pesante

L’imprenditore Lapo Elkann è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina ed ora è indagato per detenzione ai fini di spaccio

Lapo Elkann il 12 settembre scorso, secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina a seguito di un controllo delle forze dell’ordine. Prima ancora, lo stesso giorno, era stato fermato a Rapallo per eccesso di velocità su una Ferrari.

Lapo Elkann ci ricasca, ma la pm chiede l’archiviazione

Questa situazione ha portato la Procura di Genova ad aprire un’inchiesta per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Elkann, di conseguenza, è finito nel registro degli indagati. La pm Silvia Saracino, però, ha chiesto l’archiviazione in quanto la quantità limitata della sostanza stupefacente è compatibile con l’uso personale.

Qualora il giudice accettasse l’archiviazione, Elkann verrebbe solamente segnalato al Sert in quanto tossicodipendente. Nel 2005, l’imprenditore della famiglia Agnelli, venne ricoverato in ospedale a causa di una overdose da droga. Nel 2019, invece, ha fatto un incidente a bordo della sua fuoriserie nel centro di Israele. Nonostante abbia più volte dichiarato di voler cambiare vita, ad oggi sembra non ci sia riuscito.