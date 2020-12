Meteo, ancora maltempo sulla penisola: neve anche in pianura

Il meteo ci riserverà altri tre giorni di maltempo. Infatti nel weekend avremo neve anche in pianura e condizioni di grande instabilità.

Non arrivano buone notizie dal fronte meteo, infatti avremo maltempo nei prossimi tre giorni giorni, accompagnato da forti venti, nubifragi e abbondanti nevicate in montagna. In particolare in questo venerdì avremo l’arrivo sulla penisola di un nuovo vortice a bassa quota, e cieli grigi su tutto il settore settentrionale e centrale. Fin dalle prime ore del mattino, avremo fiocchi di neve su tutto l’arco alpino.

Mentre sulle alpi vedremo scendere i primi fiocchi di neve, su Sardegna e sulle coste della Toscana dal mattino cadranno le prime precipitazioni, pronte poi ad estendersi sulle regioni tirreniche centrali, come il Lazio. In giornata, intensi rovesci e locali nubifragi colpiranno la Liguria, mentre invece la neve arriverà sull’area pianeggiante piemontese. Ma la situazione potrebbe peggiorare nella giornata di sabato, con piogge ancora più intense su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà in Italia durante questo venerdì 4 dicembre.

Meteo, maltempo al nord e sulle regioni tirreniche: piogge intense sulla penisola

Durante questo venerdì avremo quindi un meteo caratterizzato dal forte maltempo in intensificazione specialmente tra il Nord e le prime regioni del Centro, ossia la Toscana. Infatti non solo avremo piogge più intense, ma anche nevicate in regioni come il Piemonte. Situazione leggermente migliore al Sud Italia, dove il maltempo sarà più lieve. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori principali della penisola durante questo venerdì 4 dicembre.

Sulle regioni del Nord Italia avremo maltempo con forti piogge e rovesci che andranno a rafforzarsi in serata. Infatti durante questo venerdì vedremo il tempo peggiorare soprattutto sulla catena delle Alpi e su regioni come Piemonte e Lombardia dove avremo nevicate anche in pianura. Le temperature torneranno a salire, con massime tra i 4 ed i 10 gradi, leggermente inferiori invece nella regione piemontese.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo meteo in peggioramento specialmente sulle regioni tirreniche. Infatti sia sulle coste della Toscana, sia sul Lazio, avremo piogge intense fin dal mattino. Inoltre il maltempo coolpirà anche la Sardegna, mentre altrove troveremo condizione più asciutte con cieli nuvolosi. Le temperature saranno in lieve rialzo con massime tra i 9 ed i 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo gli ultimi fenomeni temporaleschi al mattino, specialmente sulle regioni ioniche come la Puglia. Nelle ore del pomeriggio, però migliorerà anche in Salento, con cieli nuvolosi ma privi di precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie sulle regioni meridionali, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

L.P.

