Google, brevettato anello intelligente per farsi selfie

Google ha brevettato un anello intelligente in grado anche di fare dei selfie alla persona che lo indossa.

Dalle indiscrezioni che arrivano dall’America, Google sta lavorando alla realizzazione di un anello intelligente. Da quando si apprende, l’azienda di Mountain View ha già depositato il brevetto di questa invenzione e la sperimentazione sarebbe già in una fase molto avanzata. L’anello sarà dotato di un sensore ottico in grado di catturare qualsiasi tipo di immagine. E questo significa che chi lo indossa ha persino la possibilità di scattarsi un selfie. Il meccanismo è molto semplice. Con il dito più vicino all’anello nella mano in cui lo si indossa, si potranno attivare tutte le funzioni di cui è dotato, anche se per il momento, a parte la possibilità di scattare foto, all’interno di Google c’è la massima riservatezza sulle funzionalità implementate in questo innovativo anello.

Leggi anche: Giappone, arrivano le prime mascherine-biglietto da vista

Google, anello intelligente: un anno e mezzo per l’approvazione del brevetto

Il brevetto per questa tecnologia ha inoltre vissuto una storia abbastanza travagliata . Era stato infatti depositato un anno e mezzo fa, nel maggio del 2019. Ma soltanto il mese scorso la domanda è stata accettata anche se i motivi che hanno portato a dei tempi di approvazione così lunghi non sono stati resi pubblici. Ma evidentemente, i burocrati del dipartimento brevetti degli Stati Uniti, non fanno preferenza nemmeno quando si tratta di uno dei più grandi colossi tecnologici al mondo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità su questo anello intelligente e capire quando sarà finalmente pronto per essere lanciato sul mercato.

Leggi anche: Romania, un monolite è apparso dal nulla nella collina di Batca Doamnei