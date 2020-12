Richiami alimentari, ritirati prodotti di un noto marchio: rischio chimico. Il Ministero della Salute ha emanato una nuova lista

Nella giornata di giovedì 2 dicembre, il ministero della Salute ha emanato una lista di richiami alimentari che riguardano diversi prodotti in vendita nei nostri supermercati. Alcuni per rischio chimico, altri per rischio microbiologico, sono pericolosi per la salute dei consumatori e vanno immediatamente riportati al punto vendita, per ottenere il rimborso. Per nessun motivo bisogna consumarli, visto che potrebbero rappresentare un rischio per la salute.

Come ricorda il ministero sul suo sito di riferimento, “gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio. Questo può essere effettuato anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita. Il tutto viene anche riportato nella specifica area del portale del Ministero della Salute“.

Richiami alimentari, ritirati prodotti di un noto marchio: nella lista ci sono grissini, panriso e carne

Nella pubblicazione fornita dal ministero della Salute sul proprio sito, figurano diversi prodotti di altrettanti marchi, alcuni anche molto rinomati. Ecco la lista completa:

Marchio: Natura Felice. Denominazione: BIO Grissini Multicereali 20g. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico.

Marchio: VIA VERDE BIO Primia. Denominazione: PANETTI RUSTICI. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico.

Denominazione: PAN RUSTICO Gallette. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico.

Marchio: MD S.P.A. Denominazione: GRISSINO RUSTICO con segale, semi di lino e girasole. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico.

Marchio: IN’S MERCATO S.P.A. Denominazione: GRISSINI RUSTICI BIOLOGICI. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico

Marchio: TAVOLA ITALIA. Denominazione: SALSICCIA ABRUZZESE APPASSITA PICCANTE. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio microbiologico

Marchio: RISO SCOTTI S.p.A. Denominazione: PANRISO INTEGRALE 4 CEREALI E QUINOA – 200g. Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico

