Rapine in banca, calo per oltre il 56% nei primi nove mesi del 2020

Le rapine in banca nei primi nove mesi del 2020 sono diminuite del 56,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Nei primi nove mesi del 2020 le rapine in banca sono diminuite del 56,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto riferito da Ossif, centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, i ladri hanno compiuto i colpi 92 volte. Sono 119 in meno rispetto ai 211 del 2019.

Rapine in banca, cala anche l’indice di rischio

Calato anche l’indice di rischio, inerente al numero di rapine per ogni 100 sportelli, il quale è passato da 1,1 a 0,5. Il trend positivo è merito, come riportato dall’Ansa, del lavoro congiunto tra banche e forze dell’ordine. Tra il 2007 ed il 2019 le rapine allo sportello sono diminuite del 92%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019.

