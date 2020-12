Alessia Marcuzzi in copertina della rivista ‘Grazia’ con le gambe all’aria e provocante in copertina, ai fan non sfugge un dettaglio

Splendida, sensuale e dalle perfette forme come al solito. Alessia Marcuzzi, la conduttrice romana, prima di essere ogni sera sui nostri teleschermi è stata una bravissima e bellissima modella. Ha conservato il fisico di quando era una ragazzina con un’ottima e costante attività fisica che l’ha premiata.

Il profilo Instagram della Marcuzzi conta 5.074.987 followers ognuno dei quali segue assiduamente la conduttrice sia per la sua carriera ed i tanti programmi che conduce, sia per la sua bellezza. Non è tutto, l’ex modella romana è solita condividere scene di vita quotidiana sui suoi social per restare in contatto con i fan. Fu proprio tramite il suo profilo privato che annunciò della sua positività al Covid-19.

Alessia Marcuzzi, provocante in copertina: ai più attenti non sfugge il dettaglio

Questa volta, tramite le sue Instagram stories, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video in un auto rossa e lei completamente vestita di rosso. Gambe all’aria, tacchi décolleté rossi con un tacco piuttosto alto, rossetto rosso fuoco. Non è particolare la scelta del monotono? Lo è, ed ai fan non è affatto sfuggito.

Sulla rivista ‘Grazia’ in uscita domani, 3 dicembre, Alessia Marcuzzi ha voluto posare con il solo colore rosso per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne tenutasi una settimana fa, mercoledì 25 novembre.

Proprio sul post di Instagram dedicato alla copertina di domani, ha scritto: “Libere di sognare, libere di amare, libere di vivere la vita che vogliamo, lontano dai pregiudizi.

Grazie @silvia_grilli per avermi scelto per questa cover di @grazia_it che esce domani, dedicata alla liberta’ e alla forza delle donne💪❤️”