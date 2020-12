Spotify, la classifica dei più ascoltati nel 2020: primo Tha Supreme

Spotify ha pubblicato la classifica degli artisti più ascoltati nel 2020. In Italia, al primo posto il rapper e produttore Tha Supreme

Col 2020 che volge al termine, è tempo di primi bilanci. Spotify ha pubblicato poco fa la classifica degli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo in questi 12 mesi, e le sorprese non sono poche. Al primo posto c’è il giovanissimo rapper e produttore Tha Supreme, che ha letteralmente dominato il mercato italiano col suo album “23 6451″.

Secondo posto per Sfera Ebbasta, uscito da poco col suo ultimo lavoro “Famoso” che sta sfondando ogni record ed è il quarto album più ascoltato al mondo nell’ultima settimana. Seguono Marracash, Gue Pequeno e Geolier, per un anno dominato dal genere rap. La canzone più ascoltata è invece “Mediterranea” di Irama, seguita da Ghali con la sua hit radiofonica “Good Times” e Geolier con “M’ Manc“.

Spotify, nel mondo dominano Billie Eilish e Bad Bunny

Passando invece alle classifiche globali di Spotify, c’è un re incontrastato di questo 2020: Bad Bunny. L’artista sudamericano ha avuto più di 8.3 miliardi di stream, che gli sono valse il primo posto davanti a Drake e J Balvin. Subito fuori dal podio il rapper Juice WRLD, tragicamente scomparso nel 2019 per un attacco epilettico. Quinta posizione per The Weeknd, che si è aggiudicato però il titolo di ‘canzone più ascoltata’ con Blinding Lights.

Tra le artiste femminili, la giovanissima Billie Eilish continua a dominare il mercato e si aggiudica la prima posizione tra le più ascoltate per il secondo anno consecutivo. Subito dopo Taylor Swift – tornata con un album che ha dominato le classifiche mondiali – e Ariana Grande. Fuori dal podio Dua Lipa e Halsey.

