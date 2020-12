Romania, un monolite è apparso dal nulla nella collina di Batca Doamnei

In Romania, è improvvisamente comparso un monolite sulla collina di Batca Doamnei. Per il momento non ci sono spiegazioni ufficiali sulla sua comparsa.

Alcune settimane fa nello Utah, alcuni agenti che in quel momento si trovavano a fare un giro di ricognizione si sono imbattuti in un oggetto metallico molto strano, di cui nessuno ha capito il significato. Un monolito a tre facce ben piantato sul terreno. Naturalmente, nel momento in cui la notizia è diventata di dominio pubblico sono saltate fuori le più disparate ipotesi su cosa potesse essere. Ma il mistero vero e proprio è iniziato quando l’oggetto è improvvisamente scomparso nel nulla. E adesso, a distanza di pochi giorni, un episodio simile è accaduto in Europa, e più precisamente in Romania. Qui infatti è stato ritrovato nei giorni scorsi un monolite ancora a terra sulla collina Batca Doamnei, che si trova nella città di Piatra Neamt.

Romania, monolite apparso dal nulla: un altro mistero dopo quello ritrovato in Utah

E anche stavolta, non mancano di certo le domande e le perplessità di fronte a questo nuovo e misterioso ritrovamento. Anche questo oggetto metallico, come quello americano, possiede tre facce ed è alto quattro metri. Un altro particolare molto interessante è che una di questa facce volge il suo sguardo al monte Ceahlau, considerato nella nazione una montagna sacra. Il Dipartimento dei Beni Culturali della Romania ha pubblicato un comunicato condannando l’accaduto e spiegando che chiunque abbia installato questo monolite ha infranto la legge in quanto la zona è un sito archeologico protetto. Al momento, non esiste nessuna spiegazione in merito anche se è difficile non notare tutte le incredibili somiglianze con il ritrovamento avvenuto nello Utah. La speranza è che nelle prossime settimane possa uscire qualche dettaglio in più per aiutarci a fare luce su questo su quello che per il momento resta un vero e proprio mistero.

