Covid, paura a Wuhan: “Il virus sta arrivando con i surgelati”

Covid, è nuovo allarme a Wuhan. Secondo gli esperti, tre campioni di imballaggio per surgelati sono risultati positivi al test

Il Covid torna a preoccupare anche Wuhan, epicentro del virus dove tutto partì ormai quasi un anno fa. La città cinese sta vivendo un periodo di apparente tranquillità da diversi mesi, ma l’allerta continua ad essere massima. Secondo quanto riferiscono le autorità del posto, nei giorni scorsi sono stati analizzati tre campioni di imballaggio per surgelati, risultati poi positivi al Coronavirus.

Stando alle parole della Commissione sanitaria municipale, due dei campioni sono stati prelevati in un magazzino refrigerato da carne bovina, proveniente dal Brasile. Il terzo, invece, sarebbe un imballaggio spedito direttamente da un mercato del pesce in Vietnam. Stanno continuando in queste ore i vari test, ma è già allarme.

Covid, allarme surgelati a Wuhan: le ultime

E’ allarme Covid a Wuhan. La città dove tutto è partito ormai quasi un anno fa, torna ad attraversare momenti di paura a causa del virus che ha completamente stravolto le vite di tutti. Come spiegato dalla Commissione sanitaria municipale, ben tre campioni di imballaggio per surgelati sono risultati positivi ai vari test effettuati. Le autorità hanno subito sigillato i prodotti, isolati e condotto alcuni test molecolari sul personale che ha avuto contatti diretti col cibo.

Almeno per il momento, tutti sono risultati negativi e stanno bene. Alla fine, il materiale ricevuto da Brasile e Vietnam non è stato immesso sul mercato, per evitare rischi ai cittadini. La Cina sta in questi giorni intensificando i controlli in questo senso, con misure restrittive per quanto riguarda l’acquisto di alimenti surgelati importanti per mezzo di trasporto su strada o acquatico.

