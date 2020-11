Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: sostituto eccellente sulla panchina bianconera dogli gli ultimi deludente risultati. I bianconeri non vivono un grandissimo momento e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni.

Momento delicatissimo per la Juventus, che continua a faticare ed è reduce dal deludente pareggio sul campo del Benevento nell’ultimo turno di campionato. La squadra stenta ad imporre il proprio gioco e anche in Champions le ultime prestazioni sono state particolarmente deludenti. Il Milan sta scappando e, proprio per questo motivo, la posizione del tecnico Pirlo sembra essere sempre più in bilico: la società di corso Galileo Ferraris sta facendo le dovute valutazioni e le prossime gare saranno decisive per il futuro dell’ex centrocampista della Nazionale italiana. Ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> E’ morto Papa Bouba Diop, protagonista del Mondiale 2002

Calciomercato Juventus, Pochettino al posto di Pirlo?

Secondo quanto riportato proprio in queste ore da “Don Balon”, il presidente Agnelli e il direttore sportivo Paratici avrebbero già in mente il nome del possibile sostituto di Pirlo: Mauricio Pochettino. Il 48enne argentino è attualmente libero dopo la separazione dal Tottenham ed è un vecchio pallino della Juve, che lo segue ormai da diversi anni. Attenzione, dunque, alle prossime settimane che potrebbero rivelarsi decisive per l’addio di Pirlo e per l’arrivo di Pochettino a Torino. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e sicuramente vi terremo aggiornati in caso di novità importanti.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, via una stella: accordo raggiunto

LEGGI ANCHE—> Juventus, Bonucci tra i calciatori più amati in America – FOTO