Covid, per Natale è corsa al tampone rapido: migliaia di prenotazioni

Sarà un Natale diverso a causa del Covid-19, così crescono le prenotazioni al tampone rapido per trascorre le feste in tranquillità.

Il Covid-19 ha segnato senza ombra di dubbio anche le festività, con il virus che non solo non ha permesso di festeggiare la Pasqua, ma adesso cerca di impedire anche il Natale. Infatti con molte probabilità sarà raccomandato alle famiglie di evitare gli assembramenti, per evitare una nuova risalita dei contagi. Ma con molte probabilità, in molti decideranno comunque di riunirsi, aumentando la domanda di tamponi rapidi per una maggiore sicurezza.

Infatti, nelle regioni dove è possibile sottoporsi al tampone senza ricetta sono già iniziate le file infinite ai drive-in per il tampone. E’ una vera e propria corsa al tampone rapido ed a pagamento, con migliaia di prenotazioni già effettuate per la settimana di Natale. I primi a volersi sottoporre al tampone rapido sono coloro che lavorano o studiano fuori e rientrerà nella città di residenza solamente per le festività.

Covid e Natale, corsa al tampone rapido: si può prenotare con una telefonata

Sono molti i cittadini che hanno chiesto informazione sui tamponi rapidi e dove effettuarli. Una delle risposte più chiare è arrivata dalla Farmacia Viminale, della Regione Lazio. Infatti come riportato in una nota, per prenotare il tampone basterà una semplice telefonata- Successivamente ci si dovrà recare al luogo del tampone con una mascherina Ffp2 e tessera sanitaria, soottoportsi al test antigenico e dopo appena venti minuti si avranno i risultati.

La farmacia Viminale è una delle 400 che ha aderito alla convenzione della Regione Lazio e offrirà il tampone al prezzo di 22 euro. Se si risulterà positivi, l’esito sarà subito segnalato alla Asp e successivamente indirizzati a fare il tampone molecolare. Crescono, quindi, le strutture in cui sarà possibile prenotare il tampone rapido con una semplice telefonata, ed inoltre si abbassano anche i prezzi. In Sicilia, infatti, ai laboratori di analisi si sono aggiunte anche delle cliniche private, con il costo del tampone rapido che è sceso a 15 euro.

L.P.

