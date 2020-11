Carpi, entra in un negozio e ruba una sola scarpa: il motivo

A Carpi un uomo è entrato in un centro commerciale rubando una sola scarpa per poi essere arrestato dalla polizia nel parcheggio.

È stato colto in flagrante dalla Polizia subito dopo essere uscito dal negozio, in un noto centro commerciale di Carpi. Al momento in cui è stato fermato dalle forze dell’ordine, l’uomo stava tenendo ancora sottobraccio la scarpa della Nike che aveva appena rubato. Si, perché il ladro si era recato nell’esercizio commerciale con il preciso obiettivo di rubare una scarpa destra. Il motivo? L’uomo in questione purtroppo ha perso una gamba, e come ha spiegato in seguito ai carabinieri dopo l’arresto, l’aveva rubata proprio per poterla indossare nell’unico piede che gli era rimasto.

Carpi, un furto simile era avvenuto in Belgio qualche mese fa

Una storia che però non è riuscita a commuovere gli agenti che lo hanno subito fermato e denunciato e restituito in seguito questa magra refurtiva al negozio. D’altronde, di frutti bizzarri, o comunque poco comuni, il mondo ne è pieno. Negli anni infatti molti criminali sono riusciti a stupirci con le loro “conquiste”, dall’uomo che decise di rubare un motore all’interno di un ascensore a chi invece, come è accaduto in Russia qualche mese fa, ha deciso di rubare un carro armato per poter scorrazzare libero per le strade della città. È curioso inoltre che in Belgio un po di tempo fa si è verificato un episodio identico, con un uomo disabile che entrò in un negozio a Maldegem per rubare una singola scarpa proprio perchè anche lui era purtroppo menomato.

