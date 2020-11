Usa, Biden si prepara alla presidenza: “Non sarà terzo mandato Obama”

Il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, prepara il suo mandato. Tra iò 20 ed il 21 gennaio si insedierà alla Casa Bianca: ecco il piano.

A Gennaio gli Usa si apprestano a vivere il primo mandato di Joe Biden. Il candidato democratico diventerà ufficialmente il 46esimo presidente americano a partire dal 21 gennaio, quando si insedierà alla Casa Bianca sostituendo il repubblicano Donald Trump. Infatti i tentativi del tycoon di sovvertire il voto popolare non stanno andando a buon fine, tra ricorsi persi ancor prima di iniziare e deputati del partito Repubblicano che oramai l’hanno abbandonato.

Nonostante Trump si sia detto disposto a tutto pur di scoprire presunti brogli elettorali, gli Usa vanno verso un lento cambio di rotta, con Biden pronto ad entrare alla Casa Bianca. Negli ultimi giorni, il presidente americano ha anche nominato il suo segretario, Anthony Blinken, pronto a risollevare le sorti dell’America nel mondo.

Il democratico, infatti, sembrerebbe determinato nel riportare gli Usa ai vertici mondiali, ricucendo prima le ferite interne. Infatti non sono stati pochi gli scontri interni durante l’amministrazione Trump, tra proteste della Black Lives Metter e police brutality. Andiamo quindi a vedere le parole di Biden riguardo al suo primo mandato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccino Covid, arriva l’approvazione negli Usa: partirà il 10 dicembre

Usa, Biden si presenta agli Usa: “Briefing quotidiani per sostenere la transizione”

Nonostante l’ottimo rapporto con Barcak Obama, noto a tutti il loro Bromance durante i due mandati del primo presidente afroamericano, Joe Biden è pronto a distaccarsi dalla figura di Obama. Negli ultimi giorni, infatti, molti critici hanno etichettato il primo mandato del democratico come un “terzo mandato Obama“. Nonostante le varie insinuazioni, il democratico ha risposto a tono affermando che il suo mandato sarà ben differente da quello del suo amico e collega.

Infatti in merito alla situazione attuale negli Usa, Biden ha annunciato: “Abbiamo di fronte un mondo completamente diverso da quello che avevamo davanti durante l’amministrazione Obama-Biden. Il presidente Trump ha cambiato il paesaggio“.

Riguardo al cambio di presidenza, il democratico ha tranquillizzato tutti affermando che sono in corso briefing quotidiani per il via libera alla Casa Bianca. A condurre tali briefing ci sta pensando la stessa Intelligence degli Usa, come ricorda l’Ufficio del Direttore nazionale di intelligence (ODNI). Infatti proprio l’Ufficio del direttore dell’Intelligence ha assicurato dei confronti quotidiani per garantire una transizione tranquilla.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Gran Bretagna allenta le misure per Natale: il piano

L.P.

Per altre notizie di Politica, CLICCA QUI !