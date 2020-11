Toni Servillo è uno dei 25 grandi attori del secolo: la lista

La lista stilata dal New York Times comprende il napoletano Toni Servillo nei 25 grandi attori del solo.

Toni Servillo, l’attore italiano, di Afragola – una provincia di Napoli di 65 mila abitanti – entra nella lista dei 25 attori più grandi dell’ultimo secolo. La lista stilata dal New York Times comprende 25 nomi di tutto rispetto e tra questi anche l’attore, unico italiano.

Al settimo posto della lista, come “sicuramente conosciuto agli americani in La Grande Bellezza – scrive il New York Times – “costituisce un perfetto filo con il regista Paolo Sorrentino con cui ha collaborato in cinque lungometraggi”. Ao Scott, lui l’autore del paragrafo sull’attore italiano, scrive: “ricorda una versione più consolidata della farfalla sociale interpretata da Marcello Mastroianni in La Dolce Vita”.

Non solo Toni Servillo, la lista completa del New York Times

La lista stilata dal New York Times sui 25 attori più grandi del secolo ha una serie di nomi di tutto rispetto come quello di Toni Servillo. Perlopiù americani, qualche coreano e un paio di francesi. C’è qualche assenza di peso, qualche nome non in elenco sorprende, ma il critico Ao Scott ha fatto le sue scelte. Ecco l’intera lista:

25. Gael García Bernal (MEX)

24. Sônia Braga (BRA)

23. Mahershala Ali (USA)

22. Melissa McCarthy (USA)

21. Catherine Deneuve (FRA)

20. Rob Morgan (USA)

19. Wes Studi (USA)

18. Willem Dafoe (USA)

17. Alfre Woodard (USA)

16. Kim Min-hee (KOR)

15. Michael B. Jordan (USA)

14. Oscar Isaac (GUA)

13. Tilda Swinton (ENG)

12. Joaquin Phoenix (PUE)

11. Julianne Moore (USA)

10. Saoirse Ronan (USA)

9. Viola Davis (USA)

8. Zhao Tao (CHI)

7. Toni Servillo (ITA)

6. Song Kang Ho (KOR)

5. Nicole Kidman (USA)

4. Keanu Reeves (LEB)

3. Daniel Day-Lewis (IRL)

2. Isabelle Huppert (FRA)

Denzel Washington (USA)

