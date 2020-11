Calciomercato Juventus, pronto un colpo galattico: tutti i dettagli dell’operazione tra la compagine bianconera e un’altra big europea. Si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un super rinforzo per la ‘Vecchia Signora’ in vista dei prossimi anni.

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A, in casa Juventus è arrivato il momento di pensare anche al calciomercato e alle strategie da adottare nelle prossime finestre. La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Pirlo e l’ultima pazza idea porta direttamente in Spagna, più precisamente al Real Madrid.

Agnelli e Paratici, infatti, apprezzano parecchio Eden Hazard e avrebbero in mente adesso di portarlo in Italia: il 29enne belga non vive un momento felicissimo nella capitale spagnola e non sono esclusi colpi di scena in tal senso. L’operazione tra i due club si preannuncia davvero complicata, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Calciomercato Juventus, pazza idea Hazard

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Diario Gol’, la dirigenza del Real Madrid sarebbe ormai entrata nell’ordine di idee di sacrificare Hazard che ha deluso anche nell’ultima uscita contro il Villarreal. L’ex Chelsea – si legge su ‘Calciomercatonews.com’ – potrebbe trasferirsi alla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto già a gennaio, per una durata complessiva di 18 mesi. Il valore di mercato del giocatore è calato notevolmente nell’ultimo periodo e alla fine la clamorosa operazione tra i due club potrebbe concretizzarsi sulla base di circa 50-60 milioni di euro.

