Cimitero per animali da compagnia, un progetto molto particolare che sta animando l’amministrazione della città italiana.

Gli animali da compagnia sono una delle cose più belle che siano mai capitate all’essere umane. Dopo migliaia di anni di evoluzione e di convivenza sullo stesso pianeta, sono diverse le specie di animali che sono state addomesticate. I primi in assoluto sono stati i cani, nati dai lupi, che hanno man mano vinto la paura dell’uomo e mangiato i resti delle sue cene e dei suoi pranzi fornendo in cambio supporto durante le battute di caccia e nella protezione del perimetro. Poi le mucche, le pecore, i gatti, alcuni uccelli. Oggi sono diverse le specie di animali che possiamo legalmente tenere in casa, ancora di più quelle che possiamo avere con noi se viviamo in una fattoria o in una casa colonica con tanto spazio. E pensando al loro modo di assisterci e di rendere la nostra vita più lieve, a Genova hanno pensato di costruire un cimitero solo per loro.

Cimitero per gli animali da compagnia, verrà presto costruito a Genova

Soprattutto in questo periodo complicato in cui il Covid-19 continua a renderci la vita difficile e metterci paura, avere a casa un animale da compagnia può migliorare e non poco il nostro stato di salute. La vita insieme ad un cane o ad un gatto, infatti, regolano meglio il nostro battito cardiaco, e rendono le nostro giornate meno difficili da superare. E proprio per loro, per i nostri compagni che passano l’intera esistenza stando vicino a noi anche quando nessun umano vuole, si sta costruendo un cimitero. Il cimitero in questione verrà costruito a Genova. Tuttavia per il momento non si sa ancora bene e dove, servirà del tempo, ma dei passi in avanti sono stati fatti.

