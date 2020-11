Whatsapp, addio alle chat archiviate: arriva una nuova sezione

Whatsapp, altra novità in arrivo per il nuovo anno. Secondo quanto filtra dall’azienda, è in arrivo una nuova sezione che sostituirà le famose chat archiviate.

Novità per whatsapp: addio alle chat archiviate. Secondo quanto si apprende, infatti, l’azienda sta lavorando a una nuova funzione che andrebbe appunto a sostituire questa funzione. L’intento è quello di migliorare la qualità e la fruibilità della messaggistica, riducendo al minimo ogni fastidio gratuito.

Whatsapp, novità per il 2021

La nuova opzione sarebbe una sorta di ‘da leggere’ tipico delle mail. Nella chat, per questi tipi di conversazioni, spunterebbe un etichetta con scritto ‘leggilo dopo’. Sarebbe un modo per filtrare il traffico delle nostre conversazioni in base anche al periodo in cui ci ritroviamo. Nei giorni di Natale, per esempio, saranno inevitabilmente tanti i messaggi ricevuti e non sarà possibile leggerli tutti e così diversi rischierebbero di finire nel vuoto.

Con questa funzione, invece, ci sarebbe praticamente un vero e proprio promemoria che evidenzierebbe gli eventuali passaggi persi. Questa novità – stando alle varie indiscrezioni – dovrebbe giungere ufficialmente a inizio 2021, presumibilmente tra gennaio e febbraio. La funzionalità sarà attiva sia su iOs che su Android. Di certo sarà una novità gradita per i tantissimi utenti della messaggistica.

