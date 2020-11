Calciomercato Milan, Raiola svela il futuro di Ibrahimovic: cosa farà

Calciomercato Milan, Mino Raiola ha parlato del presente e del futuro dell’asso svedese Zlatan Ibrahimovic, dominante in Serie A

Il Milan è tra le squadre più in forma del campionato, e non solo. In Serie A, ancora nessuno è riuscito a battere la squadra allenata da Stefano Pioli dal post lockdown in poi, ma domani c’è il difficilissimo banco di prova al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Sfida tra le prime due della classe, con i partenopei che hanno la possibilità di agganciare i rossoneri in vetta.

Il vero punto di svolta del Milan è stato senza ombra di dubbio Zlatan Ibrahimovic, capace di prendere una squadra sull’orlo del precipizio e riportarla ai massimi livelli in nemmeno un anno. A sottolineare questo concetto il suo agente Mino Raiola, che ha svelato il futuro dello svedese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, clamorosa tentazione per Ronaldo

Calciomercato Milan, Raiola: “Ibra al 90%”

Intervistato dal media olandese ‘de Volkskrant’, l’agente di Zlatan Ibrahimovic Mino Raiola ha parlato del futuro dello svedese. Qualora dovesse lasciare il Milan, costringerebbe i rossoneri ad intervenire sul calciomercato per trovare un degno sostituto lì davanti. Il compito sarebbe tutt’altro che semplice, ma pare che non sarà un problema da porsi per i dirigenti del Milan. “Ibra ha resuscitato la squadra da solo, lo dice il campo e lo dicono i suoi numeri” le parole di Mino Raiola: “Lui rappresenta il 90% del Milan, e continuerà a giocare fin quando non uscirà dal campo in barella. Può continuare fino a cinquant’anni“.

Sul suo futuro, quindi, ci sono ben pochi dubbi: lo svedese vuole continuare. La palla passa ora al Milan, che dovrà decidere se proseguire i propri rapporti con lo svedese e sedersi davanti ad un tavolo per trovare il giusto accordo.