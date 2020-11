Scatta l’allerta meteo per due regioni in Italia, il maltempo preoccupa: secondo la Protezione Civile la situazione non è delle migliori

Una situazione non da poco quella che si sta verificando per due regioni d’Italia che sono in forte preoccupazione per l’allerta meteo. La Protezione Civile della regione Toscana ha emanato un prolungamento d’allerta gialla per maltempo, fino alle 20 di domani. Secondo la sala operativa unificata, le criticità riguarderanno pressoché tutta la regione: sono pochissime ed irrilevanti le zone escluse della Toscana.

Per oggi è previsto un residuo di piogge su tutto il territorio, ma la criticità di domani riguarda specialmente raffiche di vento che potrebbero attenuarsi intorno in nottata. Massima attenzione dunque per la circolazione, sia pedonale che con mezzi, non si escludono grossi danni dovuti alle forti raffiche. Allerta particolare per coloro che circolano su lunghi cavalcavia.

Allerta meteo Italia: situazione preoccupante in Calabria

Il centrosud Italia è pervaso da una forte burrasca in tutte le regioni. È per questo che la Protezione Civile regionale ha diramato allerte meteo anche in Sardegna, Emilia- Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Situazione più preoccupante in Calabria dove l’allerta emanata è addirittura rossa: il grado più alto.

In Calabria non sarà soltanto il vento a causare notevoli disagi, ma sono previste forti piogge che potrebbero aggravare la situazione. Sconsigliata al massimo la circolazione, se non per situazioni di reale necessità, considerando anche che tutta la regione è attualmente zona rossa. Motivi di lavoro e di salute possono essere gli unici a consentire spostamenti, ma è sconsigliato fortemente muoversi nelle prossime 24 ore.

