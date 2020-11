Elodie alla finestra, ma il dettaglio non sfugge: fan in estasi come si vede nella Foto pubblicata proprio pochi istanti fa.

E’ una famosissima cantante e si è classificata addirittura al secondo posto nel corso della 15esima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, ma Elodie è amata da tutti anche per la sua inconfondibile bellezza. La 30enne originaria di Roma, che è anche una grandissima amica di Diletta Leotta, vanta al momento 2 milioni di follower su Instagram dove continua a deliziare tutti grazie al suo splendido viso e ad un corpo davvero mozzafiato. E lo scatto pubblicato proprio pochissimi istanti fa sta letteralmente facendo impazzire il web, ma procediamo con ordine.

Elodie alla finestra, ma il dettaglio non sfugge: fan in estasi – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la splendida Elodie riflettere alla finestra ma c’è un dettaglio piccante che cattura l’attenzione del popolo maschile di Instagram. La cantante romana indossa una mise provocante, che mette in evidenza la sua linea perfetta e un lato A davvero interessante. Non a caso, puntualissimi sono arrivati i complimenti da parte dei suoi fan che hanno regalato anche tantissimi like alla 30enne laziale. Ecco la Foto pubblicata pochi minuti fa da Elodie sulla propria pagina Instagram:

