Playstation 5 riceverà un importante aggiornamento già per il primo giorno in cui la accendere. Ecco i dettagli.

Playstation 5 è un sogno proibito di tantissimi videogiocatori, che stanno aspettando impazienti che la console esca. Parliamo di una piattaforma assolutamente importante e rivoluzionaria, che, insieme a Xbox Series X, dovrebbe per sempre cambiare il mondo del gaming su console. Tuttavia, secondo quanto riporta IGN, la console di Sony starebbe per ricevere un grosso aggiornamento già al day one, al lancio praticamente, appena accesa. Questo perché la console di casa Sony non sta proprio facendo delle figure bellissime in questi giorni, con un numero di persone sempre maggiore che anzi sta segnalando vari problemi che hanno rivelato nell’uso della piattaforma.

Playstation 5, aggiornamento in arrivo: cosa cambia

Sono sempre di più gli streamer che online stanno manifestando dei problemi che hanno rilevato nell’uso quotidiano della console, con alcuni che addirittura hanno rotto la Playstation 5. Probabilmente per evitare che la situazione possa peggiorare ulteriormente con i milioni di utenti che si apprestano a ricevere la console nei prossimi giorni, Sony ha deciso di fare una modifica importante. E questa modifica si chiama aggiornamento di sistema. “questo update del software di sistema” si legge sul blog ufficiale di Playstation, “migliora le performance del sistema”. Insomma, si parla di un fix di sistema assolutamente importante, che dovrebbe cercare porre rimedio ai tantissimi problemi di cui è affetta la console in questo momento.

