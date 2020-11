Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo in difesa: è vicino al Napoli

Calciomercato Inter, un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra è vicino a vestire la maglia del Napoli

L’inizio di stagione dell’Inter non è stato sicuramente dei migliori. Dopo una grande sessione estiva di calciomercato, la squadra di Antonio Conte era chiamata a far bene sin da subito, ricoprendo il ruolo di anti Juve per la corsa allo scudetto. Almeno per ora, i nerazzurri non sono stati all’altezza delle aspettative, e i risultati ne sono la prova lampante.

Proprio per questo motivo, nella prossima sessione di mercato Marotta e Ausilio starebbero pensando ad alcuni rinforzi mirati per regalare al tecnico leccese la rosa giusta per puntare ai massimi traguardi. Tra i tanti nomi emersi negli ultimi mesi, c’è quello dell’esterno italiano Emerson Palmieri. Di proprietà del Chelsea, pare però essere vicino ad un’altra italiana.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri in direzione Napoli

Il terzino del Chelsea Emerson Palmieri è tra gli oggetti di desiderio di molti club italiani. In passato Juventus e Roma avevano chiesto informazioni alla dirigenza londinese per riportarlo in Italia, ma è sempre stata l’Inter di Antonio Conte la squadra che più ha spinto per chiudere l’affare. Nella prossima sessione di calciomercato, però, pare che il Napoli sia pronto a tentare l’affondo decisivo. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport, secondo il quale si potrebbe chiudere sulla base di un prestito secco semestrale.

L’Inter potrebbe rilanciare, così da regalare al tecnico Antonio Conte l’esterno tanto desiderato. L’ex giocatore della Roma, inoltre, avrebbe la possibilità di riabbracciare l’allenatore che lo ha portato a Londra nel 2018.

