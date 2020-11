Sabrina Salerno senza freni, la famosissima donna italiana ha appena condiviso una foto che sta facendo impazzire i fan.

Sabrina Salerno è una delle donne più famose in Italia per la propria sensualità e la propria bellezza. Nota cantante pop, negli anni ottanta e novanta ha raggiunto il picco del suo successo con brani indimenticabili ed esibizioni sempre sopra le righe. Con una figura da pin-up americana ed una partecipazione a Miss Italia, la donna nata a Genova 1968 ha aumentato la propria fama, creando attorno a sé un vero e proprio brand. La sua figura indimenticabile unita all’abilità nel cantare le hanno permesso di firmare dei dischi di successo enorme. Basti pensare che ha venduto ben 20 milioni di copie, ed è stata per un po’ di tempo nella top 3 degli artisti più diffusi in Inghilterra, malgrado cantasse in italiano.

Sabrina Salerno senza freni, scollatura vertiginosa – FOTO

Da qualche minuti la prosperosa donna italiana ha condiviso un’immagine che sta colpendo tutti. La si può vedere, infatti, mentre fa una pausa, e sorseggia qualcosa. A rubare lo sguardo però è ben altro.

