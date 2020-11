Italia-Polonia 2-0: highlights, voti e tabellino della partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia valida per la Nations League



Italia-Polonia 2-0: missione compiuta e qualificazine ancora in ballo, da decudere mercoledì prossimo a Sarajevo conto la Bosnia ormai fuori gioco. A Reggio Emilia gli azzurri dominano anche al di là del punteggio finale, fin troppo generoso con i polacchi, e tornano ad alzare la testa.

Gara offensiva e intelligente fin da primi minuti, con Bernardeschi che testa i riflessi di Szczesny prima del gol annullato a Insigne per il fuorigioco decisivo di Belotti. Il centrravanti del Torino però si fa perdonare quattro minuti dopo quando è affossato in area e Jorginho trasfrma il rigore susseguente.

La reazione polacca non arriva. O meglio arrivano le botte: una gomitata di Lewandowski che avrebbe meritato il rosso, altre entrate ben olte il limite, un fallo di mano solare sul quale Turpin fa finta di non vedere. Poi però caccia Goralski per doppio giallo e Berardi nel suo stadio si inventa la serpentina vincente per il raddoppio.

L’Italia così sale a quota 9 in classifica, un punto in più dell’Olanda che nell’ultima fiornata avrà lo scontro diretto con i polacchi. Ma conta di più che l’Italia nonostante le moltissime assenze abbia imposto il suo gioco strameritando il risultato finale.

Italia-Polonia 2-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 27′ rig. Jorginho, 83′ Berardi



ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6 (89′ Di Lorenzo sv), Acerbi 6, Bastoni 6.5 Emerson 5.5; Barella 6.5, Jorginho 7, Locatelli 7; Bernardeschi 6.5 (64′ Berardi 7), Belotti 6.5 (79′ Okaka), Insigne 7.5 (89′ El Shaarawy sv). Ct: Evani 7.



POLONIA (4-2-3-1): Szczesny 6.5; Bereszynsky 6, Glik 5.5, Bednarek 6, Reca 5.5; Krychowiak 6, Moder 5 (46′ Goralski 4); Szymanski 5.5 (46′ Zielinski 6), Linetty 5 (74′ Milik sv), Jozwiak 5.5 (46′ Grosicki 6); Lewandowski 5.5. All. Brzeczek 5.

NOTE: espulso Goralski (P), ammoniti Krychowiak (P), Belotti (I)

