Formula 1, Gp Turchia: Hamilton vince e si laurea campione del mondo

Formula 1 | Si è concluso in questi istanti il Gran Premio di Turchia che ha visto trionfare Hamilton: il britannico si è laureato contemporaneamente campione del mondo

Il Gran Premio di Turchia, quart’ultimo di questo Mondiale, ha visto trionfare nuovamente Lewis Hamilton a bordo della Mercedes. Il britannico allo stesso tempo ha scritto una nuova pagina di storia laureandosi campione del mondo in anticipo. Subito dietro a comporre il podio, Perez della Racing Point e Vettel della Ferrari. (In fondo la griglia completa).

Formula 1, Hamilton è campione del mondo per la settima volta

Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo della Formula 1 per la settima volta in carriera, raggiungendo il record del Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes, classe 1985, il primo l’ha vinto nel 2008 quando era sotto contratto con la McLaren. Con la scuderia tedesca, invece, ha trionfato nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ed, appunto nel 2020. Hamilton ha ancora qualche anno per stracciare tutti gli altri record ed essere considerato il più grande pilota di sempre.

Gp di Turchia, la griglia

1 L. Hamilton Mercedes · #44 In gara 2 S. Perez Racing Point · #11 In gara 3 S. Vettel Ferrari · #5 In gara 4 C. Leclerc Ferrari · #16 In gara 5 C. Sainz Jr. McLaren · #55 In gara

6 M. Verstappen Red Bull · #33 In gara 7 A. Albon Red Bull · #23 In gara 8 L. Norris McLaren · #4 In gara 9 L. Stroll Racing Point · #18 In gara 10 D. Ricciardo Renault · #3 In gara 11 E. Ocon Renault · #31 In gara 12 D. Kvyat AlphaTauri · #26 In gara 13 P. Gasly AlphaTauri · #10 In gara 14 V. Bottas Mercedes · #77 In gara 15 K. Raikkonen Alfa Romeo Racing · #7 In gara 16 G. Russell Williams · #63 In gara 17 K. Magnussen Haas · #20 NT 18 R. Grosjean Haas · #8 NT 19 N. Latifi Williams · #6 NT 20 A. Giovinazzi Alfa Romeo Racing · #99 NT

