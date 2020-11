Milan, Pioli positivo al Coronavirus: le sue condizioni al momento sono buone. La positività è emersa durante un controllo sabato mattina a Milanello

La nuova ondata di Coronavirus non risparmia davvero nessuno anche nel mondo del calcio. Questa mattina è risultato positivo anche l’allenatore del Milan Stefano Pioli, nel consueto tampone di controllo a Milanello, effettuato prima della seduta di allenamento. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossonera:

“AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo al Covid dopo un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio“.

Milan, Pioli positivo al Coronavirus: non presenta sintomi

Stefano Pioli si aggiunge agli ultimi casi di qualche settimana fa in casa Milan, che avevano coinvolto Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge, prima della sfida contro la Roma. Anche Zlatan Ibrahimovic aveva dovuto fare i conti con il Coronavirus ad inizio stagione, sconfiggendolo senza grossi sintomi nel giro di una decina di giorni. Lo svedese era stato scelto anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per lanciare un messaggio di richiamo sociale all’attenzione per le misure sanitarie da adottare. Mascherine e distanziamento sociale per non vedersi sfuggire di mano una situazione già piuttosto complicata. Un testimonial d’eccezione che ha riscosso soprattutto l’attenzione dei ragazzi più giovani.

Al momento a Milanello non sono stati riscontrati altri contagi, con la Serie A che tornerà a disputarsi solo a partire dal prossimo week end, dopo la sosta per le nazionali.

