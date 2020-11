GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane: lo scontro infiamma il web

Scontro al GF Vip tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Andiamo a vedere il motivo dello scontro che infiamma il web.

L’ultima puntata del GF Vip è stata a dir poco frizzante, specialmente per lo scontro avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Infatti le due showgirl si sono attaccate nuovamente ed al centro della discussione c’è un uomo, Francesco Oppini.

Nella scorsa settimana, infatti, Dayane ha deciso di riporre l’ascia di guerra contro Francesco Oppini per cercare un confronto con l’uomo. La scelta della Mello è stata più che apprezzata da Oppini che ha accettato il confronto con la Mello. La scelta però ha scosso gli animi di altri vipponi, tra cui uno dei volti più celebri della casa, Tommaso Zorzi.

Ma lo scontro è avvenuto all’improvviso, in un momento inaspettato, ossia quando Dayane si trovava in stanza proprio con Elisabetta Gregoraci e con il compagno Pierpaolo Petrelli. Andiamo quindi a vedere cosa è success in diretta ed il motivo che ha scatenato la lite.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: lo scontro infiamma il web

Dayane VS Elisabetta… qualcuno tra voi riesce a tenere il conto dei loro colpi che continuano durissimi? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/MAuS8c4H6U — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2020

Come detto al centro del litigio tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, ci sarebbe Francesco Oppini. Le due shogirl erano in stanza con Pierpaolo Petrelli, quando la Gregoraci ha ammesso di esserci stata male per alcune esternazioni di Francesco Oppini nei suoi confronti. Sui temi trattati anche in puntata, la Gregoraci ha riportato la sua versione anche ad oppini.

La scelta di riportare la sua versione ad Oppini, ha lasciato senza parole Dayane Mello. Proprio la showgirl ha confessato alla Gregoraci di esserci rimasta male. Sentitasi umiliata, Mello ha accusato Elisabetta di essere bugiarda, accuse rivolte anche a parti inverse, con la Gregoraci che ha attaccato Dayane affermando che doveva parlare direttamente con Oppini.

Gli animi così si sono nuovamente riscaldati al GF Vip ed ancora una volta al centro della querelle abbiamo trovato gli animi caldi delle due showgirl, che tornano a scontrarsi verbalmente.

L.P.

