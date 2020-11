Barbara D’Urso sull’altalena, ma gli shorts sono troppo corti e stretti come mostra la Foto appena pubblicata dalla conduttrice televisiva. La napoletana conferma di essere bellissima e in grande forma.

Barbara D’Urso continua a riscuotere un grandissimo successo, non solo per la sua inconfondibile bellezza. La splendida conduttrice televisiva, infatti, è la vera e propria mattatrice della tv con i suoi programmi che fanno incetta di spettatori e di giudizi positivi. E la D’Urso, proprio pochi istanti fa, ha voluto sottolineare ancora una volta questo aspetto con queste parole sulla propria pagina Instagram: “Grazie davvero ad ognuno di voi 💋#colcuore“. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Barbara D’Urso splendida in altalena: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Barbara D’Urso sorridere sull’altalena con una mise davvero provocante e intrigante. La napoletana indossa una camicetta bianca, degli shorts neri particolarmente stretti e corti e dei tacchi dello stesso colore vertiginosi. Non si sono fatti attendere i complimenti da parte del popolo maschile che ha apprezzato la mise della conduttrice. Ecco la Foto pubblicata pochissimi istanti fa da Barbara D’Urso sulla propria pagina Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Grazie davvero ad ognuno di voi 💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 11 Nov 2020 alle ore 4:48 PST

