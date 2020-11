Xbox Game Pass, Disney+ incluso nell’abbonamento? L’indizio social

Novità in arrivo su Xbox Game Pass. Disney+ potrebbe presto essere incluso all’interno del servizio in abbonamento

Sono ore molto calde per quanto riguarda il mondo Microsoft. Da domani martedì 10 novembre, sarà disponibile in tutto il mondo la nuovissima console next gen Xbox Series X ed S. A partire dalle ore 19 di questa sera, andrà in onda un grande evento di presentazione in digitale, che accompagnerà tutti gli appassionati verso la nuova generazione del gaming.

Intanto, però, il colosso hi-tech americano sta continuando a lavorare anche sulle proposte già disponibili per la propria utenza. Tra questi, c’è l’Xbox Game Pass. Servizio in abbonamento che permette di accedere ad un catalogo di giochi in streaming, si sta di volta in volta aggiornando con una serie di funzionalità esclusive e sempre più interessanti. Dall’ultimo post su Twitter di Xbox, pare che presto potrebbe arrivare anche Disney+.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> AirPods tra i binari, nuovo macchinario in Giappone per il recupero – VIDEO

Xbox Game Pass, arriva anche Disney+? Le ultime

Presto, Dinsey+ potrebbe essere incluso all’interno di Xbox Game Pass. A rivelarlo il colosso di Microsoft stesso, con un tweet pubblicato poco fa che mostra un’immagine riguardante The Mandalorian e la didascalia: “Tutto ciò che possiamo dirvi, è che non stiamo postando questa foto senza alcuna ragione“. Ovviamente non si tratta di un annuncio ufficiale, ed è possibile che gli sviluppatori abbiano in mente tutt’altro.

Va però detto che la possibilità che il servizio di streaming Disney+ entri a far parte dell’abbonamento di Xbox Game Pass ci sia, e non è così remota come ci si poteva aspettare qualche settimana fa. C’è anche chi parla del possibile annuncio di un gioco dedicato a The Mandalorian, più che dell’aggiunta del servizio nell’abbonamento.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Telegram Desktop, update per Windows 10: tutte le novità