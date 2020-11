Covid-19, 5 regioni gialle diventano ufficialmente regioni arancioni. La situazione è molto complicata e sta peggiorando.

Il Covid-19 non sta proprio facendo nulla per renderci la vita più semplice, anzi. Secondo le ultime notizie, infatti, la seconda ondata che da settimane sta colpendo l’Italia ha portato il governo ad una decisione difficile. Infatti nell’ultimo dpcm che è stato varato dal presidente Conte la situazione si è fatta più chiara e più complicata. L’intero Paese è stato diviso in alcune zone, con lacune regioni che sono in zona gialla, la meno rischiosa, altre in zona arancione, mediamente a rischio, e 5 in zona rossa, ad altissimo rischio. La situazione non è delle più facili e oggi, riporta IlSole24Ore, sta peggiorando a vista d’occhio.

Covid-19, 5 regioni gialle ora arancioni: Campania può diventare rossa

I bollettini medici delle regioni e di tutto il Paese parlano chiaro, siamo in emergenza. Da quanto emerge in seguito ad una riunione del Ministro Speranza, ben cinque nuove regioni passano dalla zona gialla alla zona arancione. Sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana. Bolzano in particolare diventa zona rossa. Si attende un decreto ufficiale nelle prossime ore che possa rendere questa decisione complicata ufficiale. Più complessa la situazione della Campania. La regione di Vincenzo De Luca, infatti, è al momento tra le regioni gialle, ma rischia seriamente di svicolare tra quelle rosse. Insomma, una situazione molto delicata che è in continuo aggiornamento e che potrebbe portare a decisioni importanti e molto particolari.

