Covid-19, peggiorano le condizioni del cardinale Bassetti

Covid-19, cattive notizie dalla Chiesa italiana: peggiorano le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato dallo scorso 3 novembre. Il presidente della Cei è attualmente in terapia intensiva.

Peggiorano purtroppo le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricoverato dallo scorso 3 novembre all’ospedale di Perugia “Santa Maria della Misericordia” per Covid-19. Lo comunica la stessa struttura sanitaria attraverso il bollettino medico quotidiano.

Covid-19, si aggravano le condizioni del cardinale Bassetti

Secondo quanto si apprende, infatti, l’ecclesiastico ha subìto “un aggravamento complessivo del quadro clinico”. Motivo per cui ora: “sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso”. Il 78enne, ricoverato per una polmonite bilaterale, è stato trasferito poco dopo in terapia intensiva e ora lotta per la vita.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi – VIDEO

“Accompagniamo con affetto e vicinanza il cardinale presidente. Sollecitiamo le nostre Chiese alla preghiera in questo momento di prova”, ha dichiarato monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei. E ancora: “Ricordiamo anche i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Chiediamo a tutti di condividere queste intenzioni nei propri momenti di preghiera quotidiana”.

L’Italia è ormai entrata nella famigerata seconda ondata, con altri 32.612 contagi e 313 deceduti nelle ultime 24 ore. Ora si attende il bollettino odierno per capire gli sviluppi delle ultimissime ore. Ma gli esperti sono fiduciosi: a partire da questa settimana, si dovrebbero vedere i primi effetti degli ultimi Dpcm con una possibile discesa della curva epidemiologica. Se così non fosse, la situazione inizierebbe a farsi tragicamente seria.

Leggi anche —-> Covid, Conte sulla gestione pandemia: “Governo mai andato in vacanza”