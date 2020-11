Alessia Marcuzzi in versione estiva: sotto la t-shirt niente – FOTO

La showgirl Alessia Marcuzzi sta facendo impazzire i suoi fan di Instagram con l’ultimo scatto dal sapore estivo

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl italiane più amate degli anni 2000 grazie alla sua bravura ed alla bellezza. Ora, nonostante i 47 anni, ne dimostra dieci di meno e resta sempre una donna molto sensuale. A dimostrazione di tale tesi arriva l’ultimo scatto postato su Instagram che ha un non so che di estivo ed…esplosivo. Tutti i fan hanno notato che la Marcuzzi sotto la t-shirt non ha praticamente nulla ed hanno iniziato ad inondare il post con commenti e complimenti più o meno spinti.

Alessia Marcuzzi tra le showgirl più amate d’Italia

Alessia Marcuzzi, ultima conduttrice di Temptation Island, è tra le showgirl più amate in Italia. Nella top ten, insieme a lei, figurano Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Non vi sono solo questi nomi più noti, ma anche vere e proprie sorprese. Tra gli italiani, infatti, riscuotono successo anche Martina Colombari, Raffaella Fico, Elenna Santarelli, Claudia Galanti ed Elisabetta Canalis che negli ultimi anni è lontana dai riflettori.

Visualizza questo post su Instagram 🐆🤍 @voile_blanche #voileblanche #voileblancheshoes #ad Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:42 PST

