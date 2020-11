MotoGP, Gran Premio Valencia: vince Mir, Valentino Rossi subito out

Si è concluso il Gran Premio d’Europa di MotoGP in programma a Valencia. Vince Mir, secondo posto per Rins

Altra grande domenica di gara in MotoGP, dove si è appena concluso il Gran Premio d’Europa. Sul circuito di Valencia, i piloti si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Dopo la grande qualifica di Pol Espargaro, che ieri ha conquistato la seconda pole della stagione, ad avere la meglio è stato Mir.

Grande prestazione del pilota spagnolo, che conquista la prima vittoria in MotoGP e si porta al primo posto nella classifica del mondiale. Bene anche Rins, che dopo aver combattuto per quasi l’intero Gran Premio si è dovuto accontentare del secondo posto. Espargaro chiude sul gradino più basso del podio, e si tiene stretta la seconda posizione in classifica piloti. Valentino Rossi si è dovuto ritirare dopo appena sei giri per un guasto al motore.

