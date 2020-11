Richiamo alimentare del Ministero della Salute: ritirati 5 prodotti

Non si tratta di un solo richiamo alimentare, sono ben 5 i prodotti di uno stesso marchio ritirati dal Ministero della Salute

In data 6 novembre il Ministero della Salute ha pubblicato ben 7 prodotti di uno stesso marchio da ritirare dal mercato. La San Giorgio S.P.A. è l’azienda in questione che ha messo in commercio prodotti che, evidentemente, non erano affini alle norme vigenti in Italia per essere messi in commercio.

LEGGI ANCHE > > > Richiamo alimentare del Ministero della Salute: ritirato un formaggio

Tutti richiami per rischio chimico, a partire dal cornetto 5 cereali vuoto nella confezione 3500g – 50 pezzi da 70 g appartenenti al lotto L20162-20177-20198 prodotti da San Giorgio S.p.A. in Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio, Salerno. Nella nota emanata si legge che il motivo del richiamo è: “Allerta RASFF rif. 2020.3678 e successive – Sostanza non autorizzata ossido di etilene nei semi di sesamo provenienti dall’India”. Attualmente c’è massima attenzione, infatti, per i prodotti importati da altri Paesi per paura che qualsiasi cosa possa essere fonte di contagio.

Richiamo alimentare: gli altri 6 prodotti ritirati dal mercato

Ammontano a 7 i prodotti ritirati dal mercato. Oltre al cornetto vuoto, anche cornetto 5 cereali al miele nella confezione 7000g – 100 pezzi da 70 g appartenente al lotto L20202 facente parte dello stesso produttore. La motivazione, secondo quanto appreso dalla nota emanata dal Ministero della Salute, è sempre la stessa. Un altro prodotto ritirato dal mercato è il fagotto vegano cereali antichi frutti rossi nella confezione 4250 g – pezzi 50 da 85 g appartenente al lotto L20219-20161-20223 ed in scadenza il 06-06-2021. Ancora per lo stesso motivo, il quarto prodotto non più sul mercato è il cornetto 5 cereali ai frutti rossi nella confezione 4800g – 60 pezzi da 80 g appartenente al lotto L20066-20163-20185-20196 ed in scadenza 10-05-2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Richiamo alimentare della Conad: ritirati i Corn Flakes, rischio allergeni

L’ultimo prodotto per cui il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato è la demi baguette finlandese nella confezione 3500 g – 25 pezzi da 140 g appartenente al lotto 20070 ed in scadenza 10-03-2021. Il motivo, ancora una volta, è la sostanza non autorizzata ossido di etilene nei semi di sesamo provenienti dall’India.