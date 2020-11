Covid-19, in Argentina stop al lockdown: cosa cambia a Buenos Aires

Covid-19, stop al lockdown in Argentina. Nello specifico, Buenos Aires e la sua provincia passeranno a misure meno restrittive

Il Covid-19 sta continuando a preoccupare sempre di più, in Europa come nel resto del mondo. Da ormai più di 24 ore, in Italia è in vigore un nuovo Dpcm che ha diviso il paese in 3 aree diverse, in base al livello di criticità. Per le regioni in zona rossa, di fatto, si può parlare di lockdown-bis.

I dati sono ancora parecchio allarmanti anche nel resto del mondo, con il continente americano grande protagonista. Negli Usa quasi quotidianamente viene registrato un nuovo record di infezioni, ma anche l’America latina non sta vivendo un periodo felicissimo. Intanto, però, il premier dell’Argentina Alberto Fernandez ha annunciato lo stop al lockdown nella capitale di Buenos Aires e provincia.

Covid-19 Argentina, lockdown finito a Buenos Aires: l’annuncio

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Telam, a Buenos Aires – la capitale dell’Argentina – non ci sarà più il lockdown. La misura restrittiva varata lo scorso marzo sarà rivista completamente, con regole meno stringenti rispetto alle ultime settimane. Lo ha annunciato il presidente Alberto Fernandez, in compagnia del ministro della Salute Ginés Garcìa Gonzàlez. Già a partire da lunedì e fino al 29 novembre, sarà varata la fase del “distanziamento sociale preventivo e obbligatorio”.

Per quanto concerne i trasporti pubblici, però, continueranno ad essere messi a disposizione esclusivamente per coloro che si spostano per motivi di lavoro o essenziali. Il premier dell’Argentina ha comunque precisato che il Covid-19 continua ad essere un problema molto serio, e ha fatto ancora una volta appello al senso di responsabilità della popolazione.

