Calciomercato Juventus, pronto il jolly per la difesa già nel mercato di gennaio: un ricambio importante per dare fiato ai centrali

Panchina corta e poche possibilità di scelta. In questo inizio di stagione così travagliato per mille motivi lo ha provato anche la Juventus che già a gennaio potrebbe correre ai ripari. Il club ha individuato nel pacchetto dei centrali difensivi un settore nel quale dover investire e avrebbe già individuato il nome giusto.

Tutto parte da una considerazione, dolorosa ma concreta. Giorgio Chiellini non è più un ragszino e dopo il grave infortunmio della passata stagione sta facendo fatica a ritrovare la forma. Lo dimostrano i continui problemi musciolari che il capitano juventino sta accusando.

In più gli espertimenti di Andrea Pirlo che sta giocando alle volte con i tre in linea in difesa e altre con la difesa a quattro impongono giocatori versatili. Come Ramy Bensebaini, 25enne algerino che dall’etate del 2019 veste la maglia del Borussia Moenchengladbach e in questa stagione è anche avversariol dell’Inter in Champions League.

Bensebaini è il nome giusto per la Juventus: gioca da centrale ma anche da esterno

Secondo la rivista specializata ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe in progetto di bloccare l’estroso difensore algerino già a gennaio. Bensebaini, arrivato in Bundesliga doppo tre ottime stagioni nel Rennes, ha un contratto in scadenza nel 2023. Ma il club tedesco, da semprew attento al bilancio, potrebbe anche valutare un’offerta importante.

Nonostante la valutazione di Transfermarkt pari a 15 milioni di euero, secondo Don Balon ne seviranno almeno 25 per strappare il difensore al suo attuale club. E soprattutto sulle sue tracce al momento cui sarebbero anche il PSG e l’Atletico Madrid, con il cpub spagnolo che è pronto a presentare un’offerta.

Bensebaini è quel tipo di difensore duttile che serve al momento ad Andrea Pirlo. Può gicare infatti sia da centrale che da esterno difensivo, un po’ come sta facendo al momento Danilo. Ma rispetto al brasiliano ha più caratterristiche difensive e soprattutto rappesentarenne un elemento giovane per abbassare l’età media in difesa.