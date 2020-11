Bimba dal sorriso raggiante, oggi è una bellissima showgirl: la riconoscete?

Nella foto è una bambina dal sorriso raggiante, insieme ai suoi fratelli, ma oggi è una bellissima showgirl: scopriamo di chi si tratta

Nella foto in questione è la più grande dei tre, quella con il vestitino bianco ed un sorriso raggiante. Oggi è considerata una delle donne più belle al mondo e delle showgirl più amate in Italia.

Di chi stiamo parlando? Dell’argentina Belen Rodriguez che, nell’immagine, è insieme al fratello Jeremias (a destra) e la sorella Cecilia (al centro).

Arrivata in Italia nel 2004, ha subito riscosso grande successo, sia come modella ma anche come attrice e conduttrice.

Belen e Spinalbese, bacio da copertina

Sono diversi mesi che Belen Rodriguez ed il parrucchiere napoletano Antonio Spinalbese si frequentano. La loro love story è ormai nota ai più, ma per la prima volta un loro bacio finisce in copertina. Il giornale ad immortalare il tenero gesto è Chi. Nonostante gli 11 anni di differenza e le critiche del web, i due sembrano più innamorati che mai e decisi a proseguire la relazione. Intanto, l’ex marito Stefano De Martino ha trovato l’amore nella top model Mariacarla Boscono. Belen e Stefano, infatti, dopo una prima separazione avvenuta due anni fa, con il conseguente riavvicinamento, hanno deciso alcuni mesi fa che il matrimonio fosse ormai giunto ad un punto morto.

