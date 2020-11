Wanda Nara ha da pochissimi istanti pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i propri fan. Di seguito l’immagine intera.

Sono passati pochissimi secondi da quando Wanda Nara ha aggiornato il proprio profilo Instagram ufficiale. La donna, di una bellezza incredibile, è tra le più seguite del momento, con una platea di ammiratori e di follower veramente pazzesca. Nata in Argentina e poi diventata famosa in Italia, ora la prorompente bionda si è trasferita a Parigi, seguendo il suo compagno Mauro Icardi al PSG. Ed ecco che la platea delle persone che la amano e la adorano è cresciuta in maniera importantissima. Ora sono milioni i suoi followers, che si accendano tutti in contemporanea quando posta delle immagini come quella che da qualche minuto è stata postata sul suo canale ufficiale. Di seguito l’immagine più calda del momento.

Wanda Nara “isolata a casa”, l’inquadratura è esagerata – FOTO

Wanda Nara è tra le personalità più amate e più seguite di sempre. Parliamo infatti di una donna che vanta tanti milioni di followers e di seguaci sui social, in particolare su Instagram. E là che la donna pubblica continuamente delle immagini che fanno impazzire i suoi follower, con foto di sé stessa sempre più spinte ed esagerate. Come quella che è stata da poco pubblicata e che la vede in casa, da sola, in isolamento, dato le decisioni del governo francese. La ragazza si vede di lato, con tutte le sue curve più prorompenti ben esposte all’occhio dell’osservatore.

