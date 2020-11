Informazione online, Web365 sale al quinto posto: la classifica aggiornata

Informazione online, il gruppo Web365 cresce sempre più: la classifica aggiornata secondo i dati diffusi da Comscore

Il sito Prima Online, come ogni mese, ha stilato la classifica dei principali 100 media italiani per numeri di audience. I dati sono stati rilevati dagli esperti di Comscore. Il dato più rilevante è quello che vede il gruppo Web365, il quale comprende il nostro Inews24, salire di un altro gradino in classifica e piazzandosi al quinto posto.

Il gruppo editoriale ha raggiunto la bellezza di 22.814.000 di utenti unici nel corso del mese di settembre, per una cresciuta percentuale di 6 punti rispetto ad agosto.

A contribuire alle visite di Web365, i seguenti siti: Amoreaquattrozampe.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it; Chedonna.it; Checucino.it; AsRomalive.it; Ck12.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.

Informazione Online, i primi posti della classifica

I quattro media avanti in classifica rispetto a Web365 sono TGCOM, CiaoPeople, CityNews ed Evolution Adv Network. La crescita sostanziale di quest’ultimo, concessionario di pubblicità digitale, ha realizzato l’exploit negli ultimi mesi. A contribuire l’aumento di siti facenti parte del network che hanno fatto salire il complessivo da 75 ad 80. Cala dal secondo al terzo posto invece CiaoPeopleche comprende Cookist, FanPage ed Ohga.

