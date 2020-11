Whatsapp, numeri impensabili: quanti messaggi ci scambiamo al giorno

I messaggi che ci scambiamo su Whatsapp al giorno sono circa 100 miliardi: i motivi della crescita immane

Il numero di messaggi che ci scambiamo ogni giorno su Whatsapp ha raggiunto cifre assurde. Il proprietario della Facebook Inc., Mark Zuckerberg, ha rivelato che sono circa 100 miliardi. Fino a qualche tempo fa, a parte eventi particolari, questi numeri erano praticamente impensabili.

L’app di messaggistica in verde, inoltre, è al comando per distacco. Segue infatti WeChat che, nonostante il miliardo di utenti, è sensibilmente dietro. Fino a 4 anni fa raggiungeva 60 miliardi di messaggi al giorno Whatsapp e Messenger insieme.

Will Catchcart, attualmente a capo di Whatsapp, ci spiega i motivi di questo sensibile aumento dell’utilizzo dell’app di messaggistica: “Quest’anno ci siamo tutti affidati maggiormente alla messaggistica per restare in contatto con i nostri cari ed anche nel lavoro. Siamo orgogliosi che WhatsApp sia in grado di recapitare 100 miliardi di messaggi al giorno e siamo emozionati al pensiero di quello che verrà”. Insomma, complimenti a Zuckerberg per l’ennesima impresa ma gran parte del merito, purtroppo, va anche alla pandemia che ha unito tutto il mondo in un momento in cui la distanza è la cosa più importante.

This year we’ve all relied on messaging more than ever to keep up with our loved ones and get business done. We are proud that @WhatsApp is able to deliver roughly 100B messages every day and we’re excited about the road ahead.

— Will Cathcart (@wcathcart) October 29, 2020