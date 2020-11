Calciomercato Milan, per Ibrahimovic si studia il rinnovo “a vita”: le ultime

Calciomercato Milan, Ibrahimovic sempre più al centro del progetto. Per lo svedese, la dirigenza sta pensando di blindarlo “a vita”: ecco i dettagli

Ennesima prova di forza del Milan, che ha espugnato la Dacia Arena vincendo una partita non facile contro l’Udinese. La squadra di Pioli non si ferma più e consolida la prima posizione in Serie A, grazie ad una mentalità ormai chiara e, soprattutto, ad un incredibile Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese continua a stupire e, nonostante i 39 anni di età, è ancora uno dei giocatori più determinanti dell’intero campionato. Con la rete in rovesciata di oggi, l’ex L.A. Galaxy è salito a quota 7 gol in campionato, che gli valgono la prima posizione nella classifica marcatori. Rendimento eccezionale da parte del numero 11 rossonero, che però andrà in scadenza al termine della stagione. Per lui, però, la dirigenza ha già pronto un piano.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic in campo anche l’anno prossimo: il piano

Che Ibrahimovic sia imprescindibile per questo Milan è cosa ovvia. Lo svedese ha risollevato una squadra sull’orlo del lastrico, riportandola a livelli che non si vedevano da ormai diversi anni. Lo stesso giocatore, al termine della partita vinta contro l’Udinese, ha fatto intendere con una battuta che vuole rimanere anche il prossimo anno. “Se continuo a giocare così, dirò a Maldini che se non mi rinnova il contratto lascio subito” le sue parole ai microfoni di Dazn. Dall’altra parte, anche i rossoneri sembrano sempre più convinti di puntare ancora su di lui.

In realtà, la dirigenza avrebbe già in mente un piano che lo farebbe rimanere in rossonero “a vita”. Considerati i quasi 40 anni di età, è ovviamente impossibile immaginare ad un progetto a lungo termine con lo svedese in campo. Si fa però sempre più possibile l’ipotesi di farlo giocare anche l’anno prossimo, per poi riservargli un ruolo in dirigenza negli anni a venire.

