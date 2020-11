Apple, nella scatola di iPhone 12 c’è una curiosità molto interessante che sta stupendo e anche parecchio chi lo acquista.

iPhone 12 è uno dei ritrovati di tecnologia più desiderati del mondo in questo momento e per questo tantissimi lo stanno comprando. Alti invece, i più saggi e con più pazienza, stanno aspettando qualche occasione importante per il black friday o per natale 2020. In tanti vogliono fare il passo importante e cambiare il proprio smartphone, ma per ora si limitano a guardare gli unboxing e le fotografie che altre persone stanno postando sui social networks. Sono sempre di più le persone che infatti comprano il dispositivo e postano online il video e danno le proprie impressioni sul cellulare, con tante immagini che mostrano davvero ogni dettaglio della scatola e degli accessori. Proprio la scatola dell’iPhone 12 ha suscitato l’interesse di tante persone in queste ore, anche perché è stato rivelato un dettaglio che è sfuggito alla maggioranza delle persone.

Apple, nella scatola di iPhone 12 un curioso dettaglio – VIDEO

I video che sono stati pubblicati online su Reddit mostrano un dettaglio veramente particolare. Si vede infatti che una delle protezioni per il dispositivo, che sta alla base della scatola, ha una forma veramente molto particolare. Si vede infatti che sul fondo il piccolo contenitore di plastica bianca ha una forma davvero molto particolare. All’occhio più attento di un utente su Reddit quella forma ha ricordato un altro dispositivo Apple del passato. Un vecchio iPod. La forma è proprio quella, un omaggio incredibile e nascosto al passato glorioso dell’azienda americana. Di seguito il video.

