Terribile frana a El Salvador: 6 morti e tanti dispersi 

Frana a El Salvador: terribile disastro nella nazione del Centro America. La calamità naturale ha travolto un comune di Nejapa con un esito atroce, ora si scava sotto il fango e i detriti per vittime e dispersi.

Tragedia nazionale a El Salvador: una terribile frana si è abbattuta su una località distruggendo tantissime abitazioni e con un bilancio terribile. La calamità è avvenuta precisamente nel comune di Nejapa, travolgendo ben 60 case ora rase al suolo. Le immagini che giungono dal posto sono terribili, all’insegna del dolore e della disperazione più profonda.

Como Sistema Nacional de @PROCIVILSV, seguimos trabajando por encontrar a cada una de las víctimas, en los cuatro kilómetros afectados por este deslave. Sabemos que las circunstancias son adversas, pero desde la madrugada luchamos con fe en Dios para lograrlo. pic.twitter.com/QXPmyNXvts — Mario Durán (@marioduran) October 30, 2020

Frana a El Salvador: bilancio pesante

Mario Durán, ministro dell’Interno della nazione che sta fornendo continui aggiornamenti via twitter, ha riferito che si stimano al momento circa 35 dispersi oltre a 6 vittime. Ma i numeri, come intuibile, saranno in costante aggiornamento nelle prossime ore. A creare tale quadro è stato soprattutto l’orario in cui è avvenuto il dramma: le 23.00 di ieri sera. La maggior parte degli abitanti, infatti, stavano già dormendo senza possibilità di fuga.

“Grazie per i diversi corpi di soccorso che sono stati aggiunti al lavoro di Fuerza Armada e della Polizia Civile Nazionale”, ha scritto Duran via Twitter. L’ultimo aggiornamento serale è stato invece il seguente: “Con la Protezione Civile continuiamo a lavorare per trovare ciascuna delle vittime nei quattro chilometri colpiti dal disastro. Sappiamo che le circostanze sono avverse, ma sin dall’alba abbiamo approfittato di Dio per farlo”.

Finora i sei corpi ritrovati sono stati quelli di tre uomini e tre donne. E’ stata l’intensa pioggia a far crollare il tutto travolgendo la località. Secondo quanto riferiscono le istituzioni, più di 350 persone sono attualmente attive in diversi punti della zona al fine di cercare sopravvissuti, vittime e prestare soccorso e rimuovere detriti.

