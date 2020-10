Il protagonista di oggi è un famoso conduttore televisivo, il più amato dal pubblico, vincitore tra l’altro di moltissimi premi Telegatto.

Non era altro che un bambino nella foto. Sempre sorridente con una gran voglia di mettersi in gioco. Il vip di oggi aveva una passione sin da piccolo, diventare uno speaker radiofonico. Ci è riuscito, ma è andato anche oltre divenendo uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia.

È un tifoso sfegatato della Fiorentina ed è molto famoso anche per la sua abbronzatura, il segreto lo ha svelato lui dicendo a tutti di fare uso delle lampade abbronzanti. Lo avete riconosciuto? Se avete qualche dubbio nel paragrafo successivo vi forniremo ulteriori indizi.

Oggi è un conduttore televisivo vincitore di più Telegatti: lo riconoscete?

Il protagonista di oggi è nato a Firenze il 13 marzo 1961. Si è diplomato alla ragioneria ottenendo un posto fisso come bancario. ma nel 1986 si dimette per inseguire la sua unica passione: la radio. Ha iniziato a lavorare come speaker nelle prime radio private fiorentine verso la fine degli anni settanta.

Agli inizi degli anni ottanta diventa direttore di Lady Radio e conduce Radio Notte in onda su un network regionale insieme a Giorgio Panariello e Walter Santillo. Nel 1985 esordisce in RAI con la conduzione del programma musicale Discoring. Dopo aver condotto quattro edizioni di questo programma dal 1991 al 1993 conduce su Rai Uno due edizioni della trasmissione per ragazzi Big!. Grazie a queste due stagioni vince due Telegatti e un Premio Regia Televisiva.

Dopo tanti successi in TV conduce la 65esima edizione del Festival di Sanremo affiancato da Arisa, Emma e Rocío Muñoz Morales. Il protagonista di oggi è proprio lui, Carlo Conti.

