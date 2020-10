Covid, Conte: “Le 3 regole per vincere questa battaglia” – VIDEO

Covid, Conte: “Le 3 regole per vincere questa battaglia”. Il presidente del Consiglio ha condiviso su Instagram un tutorial su cosa bisogna fare per contenere questa seconda ondata di contagi

La pesante ondata di coronavirus che sta nuovamente colpendo il nostro Paese sta facendo correre ai ripari il Governo. Dopo aver varato un nuovo Dpcm la scorsa settimana, è iniziata anche un’importante campagna mediatica per richiamare al senso di responsabilità tutti i cittadini. I numeri parlano negli ultimi giorni di circa 20mila contagi quotidiani di media, con un rialzo ben peggiore di quanto previsto. Gli ospedali iniziano ad essere in difficoltà con le terapie intensive e la situazione si avvicina pericolosamente a quanto vissuto lo scorso marzo. Per molti virologi, come Crisanti e Galli, le misure attuali non sono ancora sufficienti per sistemare un quadro che rischia di dipingere un nuovo lockdown a breve. L’esecutivo sa benissimo che un blocco generalizzato comprometterebbe in modo definitivo la nostra economia, come confermato dal ministro Gualtieri.

Covid, Conte: “Le 3 regole per vincere questa battaglia: Mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani”

L’importanza della comunicazione in questo momento è chiara anche al Governo. Dopo aver chiuso un accordo per veicolare dei messaggi di prudenza e rispetto delle regole socio-sanitarie con il duo Ferragni-Fedez, ora Giuseppe Conte scende in campo da solo. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, il premier ha postato un video in cui si fa riferimento alle tre semplici regole da seguire per vincere questa battaglia.

Le immagini mostrano un refrain piuttosto chiaro: “Usare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani”. Un vademecum ribadito all’infinito nel corso degli ultimi mesi e che dovrebbe garantire quanto meno una minor diffusione del SarsCov2. La scelta del social più amato dalla fascia giovane della popolazione, non è un caso. Arrivare a chi sta veicolando i contagi in questa seconda ondata è l’obiettivo principale.

